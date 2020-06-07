Врачи рассказали, как правильно питаться в жару

Во время жаркой погоды не стоит питаться жирной пищей, а также употреблять алкоголь и сладкие напитки. Об этом рассказала диетолог Марина Аплетаева.

Специалист уверена, что также необходимо уменьшить количество мясных продуктов в рационе, поскольку они долго перевариваются, а в жару метаболизм снижается.

Питаться в жаркую погоду, по словам Аплетьевой, нужно овощами, так как они содержат влагу и витамин C. Также стоит есть птицу, рыбу и морепродукты. На обед она предложила овощные холодные супы, а колбасу в окрошке посоветовала заменить на птицу.

«На завтрак хорошо есть, например, омлет с овощами. На ужин: птица, рыба с овощами, фруктово-ягодный десерт», - приводит газета «Известия» слова диетолога.

При этом врач призвала не забывать о фруктах и ягодах. Кроме того, в жаркий день она рекомендовала пить больше простой воды для того, чтобы избежать обезвоживания, а вместо черного чая отдать предпочтение зеленому, травяному или фруктовому. Кофе же, по словам Аплетьевой, нельзя пить больше двух чашек в день.

Врач, специалист по бегу Алексей Лютых, в свою очередь, напомнил, что не нужно в жару заниматься интенсивным бегом, а организму крайне важно давать время на восстановление. Кроме того, по его словам, при интенсивных нагрузках в жаркую погоду надо пить воду и, если человек решил все-таки пробежаться, то делать это лучше утром.

Эксперт Лиги здоровья нации и кардиолог Мехман Мамедов рекомендовал во время жары два-три раза в день проветривать помещение, а также, в случае необходимости, принимать душ.