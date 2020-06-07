СМИ сообщили о похищении сына адвоката в подмосковном Солнечногорске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего в подмосковном Солнечногорске. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Московской области.

Следователям стало известно, что 5 июня 17-летний житель Москвы, находясь с родителями в загородном доме в Солнечногорске, вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефоны его отца и матери стали поступать СМС с угрозами.

Прибывшая на место происшествия группа следователей и криминалистов сразу же произвела ряд мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств инцидента.

«В результате сотрудниками ГСУ СК России по Московской области совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Московской области было установлено местонахождение несовершеннолетнего. В настоящее время с парнем общаются следователи. Принимается комплекс мер для раскрытия данного преступления», - информирует СКР.

Как, в свою очередь, стало известно РИА Новости от источника в правоохранительных органах, похищенный юноша является сыном адвоката Константина Скрыпника.