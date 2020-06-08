Ректор МГИМО оценил опыт применения дистанционного образования в России и в мире

Дистанционное обучение, введенное в России из-за распространения новой коронавирусной инфекции, изменило формат общения и выполнения образовательной программы. О настроениях по поводу «дистанционки» среди учителей, преподавателей и студентов с учениками, а также о том, без чего нельзя воспитать хорошего специалиста и человека, в программе «Фетисов» рассказал ректор МГИМО МИД России, академик РАН, профессор Анатолий Торкунов.

«Опыт говорит о том, что мы приобрели хороший опыт. Но все в один голос, и студенты, и преподаватели говорят о том, что мы хотим вернуться в аудиторию. Я очень внимательно слежу за тем, как обстоят дела с образованием в странах, таких как, например, Англия или США. Все говорят, что дистант раньше был хобби, а сегодня дистант стал уже повседневной практикой. Но и там преподаватели, студенты, руководители ВУЗов говорят, что без социализации, без общения невозможно воспитать ни хорошего специалиста, ни хорошего человека, который смог бы потом коммуницировать и нормально в обществе жить» - заявил профессор.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование в ближайшем будущем заменит очное. Глава государства также отметил, что общение по Интернету никогда не заменит живого разговора ученика и учителя.