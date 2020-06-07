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Вирусолог заявил о высоком риске заражения коронавирусом в самолетах

Виктория Ивашечкина
13:30 07.06.2020
Эксперт заявил, что эпидемия закончится, когда будет разработана и внедрена вакцина.
Вирусолог заявил о высоком риске заражения коронавирусом в самолетах
© Фото: Thomas Frey, dpa, Globallookpress

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, вирусолог Виктор Ларичев заявил, что коронавирусом можно легко заразиться в самолетах.

«От того, что мы будем, например, в самолёте летать в масках, хуже не будет. На мой взгляд, рекомендация ВОЗ первая, что маску нужно надевать только на больных, неверна. Наш Роспотребнадзор рекомендовал всегда маски навесить всем», - подчеркнул Ларичев.

Он также отметил, что эпидемия закончится тогда, когда будет разработана и внедрена вакцина.

«Хорошо, что ВОЗ перешло на ношение масок всеми, всегда. Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать», - объяснил вирусолог в интервью для радиостанции «Говорит Москва».

В прежних рекомендациях ВОЗ говорилось, что маски нужны только заболевшим, так как нет данных об их эффективности для защиты здоровых людей.

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