«Будет радовать многие поколения»: Борис Токарев о Михаиле Кокшенове

Образы, созданные Михаилом Кокшеновым, будут еще очень долго радовать зрителей. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал Заслуженный артист РСФСР Борис Токарев.

«В коротких фильмах, в коротких сюжетах - там важно было каждое слово. Он умел это делать, это было блестяще. И, конечно, я думаю, что он человек, который останется с нами. Я говорил об этом, что кино обладает удивительным качеством навсегда оставлять образ этого человека на экране. И, думаю, что многие поколения зрителей будут улыбаться и смеяться, увидев образы, созданные Михаилом Кокшеновым», - сказал Токарев во время церемонии прощания с Кокшеновым в Москве.

Заслуженный артист России, Народный артист РСФСР Михаил Кокшенов ушел из жизни 4 июня в лечебном центре в Подмосковье. Ему было 83 года. По словам супруги артиста, причиной смерти стали последствия перенесенного инсульта.

Кокшенов снялся более чем в 100 полнометражных фильмах, нескольких сериалах, а также выступал в качестве режиссера, был продюсером и автором сценариев многочисленных проектов.