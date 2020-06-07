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СМИ узнали о возможной отмене пропусков в Москве

Роман Захаров
12:34 07.06.2020
О соответствующем решении столичные власти могут объявить уже в понедельник, 8 июня.
СМИ узнали о возможной отмене пропусков в Москве
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения COVID-19. Об этом пишет РБК, ссылаясь на два источника, близких к столичному руководству.

Согласно материалу издания, об отмене пропусков могут объявить уже в понедельник, 8 июня.

«Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», - уточнил один из источников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на неделе, которая начнется 8 июня, могут быть приняты «радикальные решения» по снятию ограничений.

В воскресенье, 7 июня,  заместитель столичного градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве возросло до 102 714.  При этом она напомнила, что горожане, выздоровевшие от коронавирусной инфекции, могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами, которые помогают тем, кто проходит лечение от опасного заболевания дома.

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