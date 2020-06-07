Сроки подачи документов для поступления в колледж продлили до конца августа

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что сроки подачи документов для поступления в колледж будут продлены до конца августа в связи с пандемией коронавируса.

Он подчеркнул, что ведомство постаралось уменьшить всю бюрократию, связанную с поступлением. В этом году абитуриент может подать документы при помощи Почты России, по электронной почте, чтобы в простой и удобной форме отправить сканы документов, включая сканы медицинских справок.

Донести оригиналы документов в колледж поступившие смогут до конца года.

«Все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронной форме, а оригиналы донести до конца года. Продлены сроки приема документов до 25 августа. Практически до конца августа, а где будут свободные места - до осени», - подчеркнул Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее в Минобороны рассказали о новых правилах набора в военные вузы. В 2020 году курсанты смогут пройти вступительные испытания и необходимый медицинский отбор на базе военных комиссариатов в своем регионе.