Концертный директор Алибасова объяснил «пропажу» продюсера

Концертный директор продюсера и музыканта Бари Алибасова, Виталий Фроликов, прокомментировал телеканалу «Звезда» сообщения о загадочном «исчезновении» звезды. Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в четверг, 4 июня, сын продюсера забрал отца на такси и увез в неизвестном направлении. При этом в субботу, 6 июня, у Бари Каримовича было день рождения: ему исполнилось 73 года.

«Он никуда не пропал. У него все нормально, ничего не случилось. Бари жив и здоров. Он просто не хотел праздновать день рождения. Когда был юбилей - он его праздновал», - отметил Фроликов.

Ранее PR-директор звезды Вадим Горожанкин заявил, что после исчезновения Алибасова, он с трудом смог дозвониться до его сына. Однако тот уверил Горожанкина в том, что с его отцом все нормально и сразу положил трубку. PR-директор Бари Каримовича был обеспокоен случившимся и отметил, что его друг никогда ранее так не исчезал.

Между тем адвокат Алибасова, Сергей Жорин, был ничуть не удивлен происходящим и рассказал, что продюсер не в первый раз предпочитает избегать внимания общественности в свой день рождения. и с ним все в порядке.