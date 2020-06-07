Общее число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 102 714 человек

Еще 2 283 пациента были выписаны из московских больниц после прохождения лечения от коронавируса. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, по словам чиновницы, общее число вылечившихся от COVID-19 в Москве сейчас составляет 102 714.

При этом заммэра напомнила, что горожане, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, могут стать донорами плазмы. Кроме того, они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто проходит лечение от COVID-19 дома.

Всего по стране сейчас подтверждено 458 689 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 221 388 человек, 5 725 - скончались.