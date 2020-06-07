В Подмосковье впервые количество выписавшихся из больниц после COVID-19 превысило число госпитализированных

Власти Подмосковья сообщили, что впервые с начала эпидемии в стране количество выписавшихся из больниц после коронавируса превысило число госпитализированных.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил, что в области на данный момент каждый день делают свыше 20 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию.

«Мы увеличиваем количество тестирований. Их было 10 тысяч, потом 15, сейчас уже за 20 тысяч перемахнули – тестирование каждый день», - отметил губернатор.

На сегодня часть ограничений в Подмосковье уже сняты: в регионе заработали МФЦ (по предварительной записи), стройки, отменили цифровые пропуска, возобновили работу строительные и другие непродовольственные магазины.

Ранее сообщалось, что общее число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 102 714 человек. Заммэра столицы Анастасия Ракова напомнила, что горожане, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, могут стать донорами плазмы.