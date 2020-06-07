В Москве началось прощание с Михаилом Кокшеновым

В Москве началась церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым. «Звезда» публикует кадры с траурного мероприятия.

Заслуженный артист России, Народный артист РСФСР будет похоронен в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище, недалеко от могилы Николая Гоголя.

Михаил Кокшенов ушел из жизни 4 июня в лечебном центре в Подмосковье. Ему было 83 года. По словам супруги артиста, причиной смерти стали последствия перенесенного инсульта.

Кокшенов снялся более чем в 100 полнометражных фильмах, нескольких сериалах, а также выступал в качестве режиссера, был продюсером и автором сценариев многочисленных проектов.