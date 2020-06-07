Двухнедельный карантин ввели в Туве из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что ввел на две недели карантин на территории республики. Таким образом, он продлится с 8 по 21 июня. Глава Тувы напомнил, что в республике до 30 июня действует режим самоизоляции.

В конце мая стало известно о заражении главы республики коронавирусом. Его госпитализировали в Республиканскую инфекционную больницу, где он провел почти две недели.

На субботу, 6 июня, в республике выявлено 1607 случаев заболевания коронавирусом, говорится на официальном портале Тувы.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что радикально ослабить ограничения по COVID-19 в столице можно на следующей неделе.

С 1 июня в Москве разрешили открыться непродовольственным магазинам, торговым центрам. Жителям столицы также разрешили гулять по графику три раза в неделю.