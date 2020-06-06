«Хороший жест»: в Совфеде оценили предложение США по Норильску

Предложение властей США оказать российским специалистам помощь в ликвидации последствий экологической аварии в Норильске – хороший жест, который можно только приветствовать. Однако, окончательное решение должны принимать эксперты в этой области. Так предложение Госдепа прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление в связи с произошедшим на ТЭЦ и заявил о готовности Вашингтона оказать помощь в устранении последствий разлива нефтепродуктов.

«Факт предложения, озвученного Помпео, можно только приветствовать. Это хороший жест. Степень практической востребованности этого предложения должны оценивать специалисты, причем без какой-либо политики», - цитирует РИА Новости заявление сенатора.

В министерстве иностранных дел России также поблагодарили американских коллег за участие, но отметили, что власти уже разработали план действий, определились с технологиями и сроками решения данной проблемы.

ЧП на ТЭЦ-3, которая принадлежит российской компании «Норильский никель», произошло 29 мая. В результате повреждения топливного резервуара произошла утечка 21 тысячи кубометров дизельного топлива. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС и экологи.