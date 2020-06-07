Православные христиане отмечают День святой Троицы

В воскресенье, 7 июня, православные верующие отмечают День Святой Троицы или по-народному – пятидесятницы, которая отмечается на 50 день после Пасхи.

Традиционно патриарх Кирилл совершал в этот день торжественную литургию в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде. Однако из-за пандемии коронавируса в этом году было принято решение провести патриаршую службу в скиту, рядом с подмосковным поселком Переделкине. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Такое решение принято по настоянию врачей, учитывая запланированное на 22 июня освящение святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ», - сообщил Легойда в своем паблике.

Уточняется, что скит, в котором пройдет служба находится на территории храма святого благоверного князя Александра Невского.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в День памяти и скорби, 22 июня, будут торжественно открыты Главный храм Вооруженных сил и музейный комплекс «Дорога памяти».