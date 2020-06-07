На 5 градусов выше нормы: в Гидрометцентре сообщили о начале жаркого периода в Москве

В воскресенье, 7 июня, в Москве с большой долей вероятности начнется первая волна тепла. Ожидается, что воздух прогреется выше нормы примерно на 5 градусов. Такая погода продержится в столичном регионе в течение пяти дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С большой вероятностью волна тепла начнется с воскресенья. То есть температура выше нормы на 5 градусов продержится пять дней», - приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он пояснил, что «волной тепла» называется период, когда среднесуточная температура оказывается выше среднегодовых показателей в течение пяти и более дней. Такое погодное явление негативно сказывается на самочувствии метеозависимых и пожилых людей.

В Гидрометцентре ожидают, что в воскресенье столбики термометров поднимутся до 24-26 градусов тепла. В понедельник и вторник температурный фон составит 26-28 градусов тепла. В среду воздух прогреется до 24-29 градусов тепла, а в четверг и пятницу - до 25-30 градусов тепла.

Ранее Вильфанд говорил, что летом 2020 года ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на 5-6 градусов. Он также сообщил о приходе первой волны тепла на европейскую часть России в эти выходные.