Во всем мире произошел сбой в работе Telegram

В субботу, 6 июня, по всему миру наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram, в том числе и в России. Это следует из данных на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным сервиса, больше всего с проблемами столкнулись пользователи из Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Польши, Украины, Белоруссии, Турции и США.

В России наибольшее количество жалоб на работу мессенджера поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Уфы, Самары, Новосибирска, Иркутска, Краснодара и Нижнего Новгорода.

В Telegram подтвердили возникшие проблемы в работе месенджера на своей странице во «ВКонтакте», уточнив, что «команда работает» по устранению причин и восстановлению работоспособности ресурса.