МИД России опубликует подборку «уроков демократии» от США за десять лет

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликует подборку высказываний официальных лиц США за последние десять лет на тему демократии и поучений Вашингтоном правительств других стран. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Мы сделаем специальную подборку в социальных сетях МИДа. Там есть цитаты наших американских коллег и похлеще, как они учили, наверное, на протяжении последних десяти лет, как они учили весь мир, так сказать, демократии. Как они поучали, наставляли, делали замечания, устраивали публичную порку», - пообещала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

По словам официального представителя МИД России, «уроки демократии» от США в последние годы выглядели издевательством над теми странами, обстановка в которых из-за внутренних проблем была накалена до предела.

«Во многом это было издевательство, видя внутренние проблемы. Очень часто, непосредственно являясь соучастником появления этих внутренних проблем других государств, они обязательно делали такие публичные заявления и в международных организациях, в соцсетях, на брифингах и так далее», - добавила Захарова.

Как отметила Захарова, таким образом МИД РФ просто намерен сделать Вашингтону напоминание на будущее.

«Когда в следующий раз Вашингтону захочется, а это будет уже достаточно скоро, кого-то, так сказать, научить демократии и рассказать, как надо жить и справляться с внутренними проблемами, будет, что напомнить», - сочла Захарова.

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, на улицы в США вышли тысячи возмущенных людей. Митинги быстро переросли в беспорядки. Демонстранты громили магазины, жгли полицейские автомобили и забрасывали сотрудников правопорядка камнями.