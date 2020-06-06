Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей», - говорится в документе.

Кабинету министров также поручено организовать повышение квалификации педагогических работников, преподающих в этой области.

Вопросам, связанным с образованием, российский лидер уделяет немало внимания. Например, в мае этого года он направил на рассмотрение в Госдуму поправки в закон, предусматривающие укрепление воспитательной составляющей отечественной образовательной системы.