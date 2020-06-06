Вашингтон отменил запрет на рейсы китайских авиакомпаний в США

Министерство транспорта США отменило запрет на рейсы авиакомпаний Китая в американские аэропорты. Ранее сообщалось о том, что запрет должен был вступить в силу 16 июня.

Уточняется, что запрет был снят после того, как КНР в четверг, 4 июня, объявил об открытии нескольких аэропортов крупных городов страны для полетов иностранных авиакомпаний, которые могут совершать по одному рейсу в неделю.

США заявили о введенном запрете на полет рейсов китайских авиакомпаний 3 июня. Власти объясняли данное решение тем, что правительство КНР препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний в страну.

При этом со спадом эпидемии коронавируса внутри КНР активно растет число авиапассажиров. В пятницу, 5 июня, китайские авиакомпании совершили более 11 тысяч рейсов и перевезли более одного миллиона пассажиров, пишет издание Жэньминь жибао.