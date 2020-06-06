Президент Бразилии пригрозил выходом страны из ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил выходом своей страны из Всемирной организации здравоохранения. Глава государства объяснил это тем, что в ВОЗ присутствует идеологическая предвзятость.

«Я говорю прямо сейчас, США покинули ВОЗ, и мы рассматриваем эту возможность в будущем. Либо ВОЗ работает без идеологической предвзятости, либо мы тоже уходим», - приводит AFP слова Болсонару.

Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил, что страна прекращает отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Объявляя о своем решении американский лидер указал, что средства, ранее перечисляемые организации, теперь будут направляться на нужды систем здравоохранения мировых государств.