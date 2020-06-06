В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2
Сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало.
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В Алма-Атинской области Казахстана сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощутили жители города Талдыкорган и крупнейшего города страны Алма-Аты.
По информации специалистов, сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало. Подземные толчки были зафиксированы в 06.10 местного времени (03.10 МСК).
«Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на северо-восток от г. Алматы, в горной местности, на территории Ескельдинского района», - рассказали в пресс-службе регионального департамента по ЧС.
По словам специалистов, глубина залегания очага землетрясения - 25 километров.