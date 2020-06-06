В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2

«Эпицентр землетрясения расположен в 244 км на северо-восток от г. Алматы, в горной местности, на территории Ескельдинского района», - рассказали в пресс-службе регионального департамента по ЧС.

По информации специалистов, сообщений о жертвах и разрушениях на данный момент не поступало. Подземные толчки были зафиксированы в 06.10 местного времени (03.10 МСК).

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