Британский принц Уильям тайно работал в службе доверия

Герцог Кембриджский Уильям тайно работал в службе доверия Shout 85258 в Великобритании. Ее специалисты круглосуточно общаются с людьми, попавшими в различные кризисные ситуации.

Чтобы попасть на эту работу, принц, как и другие две тысячи волонтеров из Британии, прошли специальное обучение. Организация работает в основном с представителями этнических меньшинств.

Кроме того, также стало известно, супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, также тайно принимала участие в волонтерской программе Национальной службы здравоохранения во время эпидемии коронавируса. Женщина созванивалась с теми, кто находился дома на самоизоляции или нуждался в психологической поддержке.

«Я собираюсь поделиться небольшим секретом с вами, ребята, но на самом деле я работаю на платформе добровольцев», - заявила Кейт Миддлтон во время совместного прямого эфира с супругом для волонтеров организации.

Королевская семья вложила в службу доверия Shout около 3 млн фунтов стерлингов, пишет издание The Mirror.

Ранее сообщалось, что принц Великобритании Уильям прошел стажировку в британских службах безопасности и разведки МИ-6, МИ-5 и Центре правительственной связи (GCHQ). Представитель королевской семьи подчеркнул, что проведенное внутри британских служб британской безопасности и разведки было поистине поучительным временем.