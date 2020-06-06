Зимняя сказка летом: на Алтае выпал снег

Необычное для этого времени года природное явления зафиксировано на Алтае. Там выпал снег. Жители республики активно делятся фотографиями и видео в социальных сетях.

На кадрах видно, что в некоторых местах снежный покров довольно плотно усыпал землю и пейзаж там ничем не отличается от зимнего. Нужно отметить, что далеко не все жители региона обрадовались неожиданно вернувшейся зиме. Так, в комментариях под публикациями многие пользователи Сети сообщают об авариях на дорогах и призывают остальных быть предельно внимательными, садясь за руль.

По данным синоптиков, в Республике Алтай днем 6 июня будет +11...+16 градусов по Цельсию, местами воздух будет прогреваться только до +4...+9. В отдельных районах пройдут небольшие дожди. В ночь на 7 июня столбик термометра опустится до отметки +1...+6, в горах будет до -4, по северным районам прогнозируют небольшие дожди.