Кардиолог рассказала о влиянии солнечных вспышек на организм человека

Российский врач-кардиолог Юлия Маршинцева в интервью «Звезде» рассказала, что учеными не доказано прямое влияние солнечных вспышек на состояние здоровья человека. Специалист объяснила, что подобное космическое явление происходит редко, и исследователям очень сложно отследить то, как оно влияет на людей.

«Влияние солнечных вспышек на человека не доказано учеными. Атмосферное давление, конечно, влияет на тонус сосудов. А в случае с солнечными вспышками: кто-то говорит, что действительно их чувствует, что в теории тоже может влиять на сердечно-сосудистую систему», - отметила Маршинцева.

Однако она подчеркнула, что учеными этот факт не доказан. Главным образом, в силу того, что солнечные вспышки бывают крайне редко, и их влияние на человека трудно оценить.

«В случае с повышением атмосферного давления мы видим его влияние на состояние здоровья человека. Особенно, если у него изначально есть вегето-сосудистая дистония. В данном случае могут быть головные боли, головокружения, слабость, общее недомогание. У всех это переносится индивидуально», - объяснила кардиолог.

Напомним, ранее сообщалось, что крупнейшая с октября 2017 года вспышка произошла на Солнце. Явление зафиксировали специалисты Обсерватории солнечной динамики (SDO). Российские ученые заявили, что таким образом, на Солнце завершилась серия самых мощных за последние три года вспышек. При этом старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров объяснил, что зафиксированная вспышка вряд ли окажет заметное воздействие на жизнь.