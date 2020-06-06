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Вирусолог назвал особенности распространения COVID-19 в России

Виктория Ивашечкина
08:26 06.06.2020
Специалист напомнил о том, что инфекция в течение нескольких месяцев завозилась туристами из разных стран мира.
Вирусолог назвал особенности распространения COVID-19 в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев заявил, что на процесс распространения коронавируса в России оказали влияние несколько значимых факторов.

На распространение инфекции, как отметил Зуев, повлияло то, что она завозилась туристами. Ученый объяснил, что в феврале-марте этого года россияне не стали отменять отпуска, «хотя знали, что уже начинается пандемия».На быстрое распространение коронавируса способствовали «срывы режима» самоизоляции. В качестве примера Зуев в интервью телеканалу «360» привел майские праздники, когда люди в большом количестве выезжали на природу и на отдых в другие регионы. Кроме того, вирус «разносили» те люди, которые ездили по стране уже в период активной пандемии.

Ранее Виктор Зуев рассказал, благодаря чему России удалось выйти на плато по заражению коронавирусом, а также сравнил ситуацию в РФ с другими странами. Эксперт отметил, что выход на плато стал возможным благодаря принятым мерам, которые были направлены на прерывание передачи вируса от человека к человеку. 

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