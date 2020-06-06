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В МЧС рассказали о ходе работ на месте разлива нефтепродуктов в Норильске

Роман Захаров
08:21 06.06.2020
Руководство МЧС беспрерывно следит за ситуацией в районе происшествия и знает обо всем, что там происходит.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Норникель, VK

Оперативный штаб по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске создал все условия для исполнения поставленных перед спасателями задач. Об этом рассказал первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий Александр Чуприян.

«На заседании штаба было доведено до сведения, что созданы все условия, вопросы все сняты для исполнения задач по ликвидации ЧС. Была произведена фотосъемка акватории. Мы поделили территорию на два участка. Первый участок - это территория, связанная с хранилищем резервов. Второй - водная территория. Наиболее проблематичный - это водная территория. Она разбита на квадраты, квадраты поделены на аварийно-спасательные формирования. Все руководители этих формирования знают свою зону ответственности», - объяснил он.

Заместитель министра добавил, что сотрудники экстренного ведомства работают в круглосуточном режиме в две смены. Руководство МЧС беспрерывно следит за ситуацией в районе ЧП и знает обо всем, что там происходит.

«У нас сейчас работают 400 человек по ликвидации ситуации. И техники 126 единиц, в том числе восемь воздушных судов. Группировка немалая. Плюс штаб в Москве создал нам резерв... В настоящее время техника, средства, логистика, переброска - все эти вопросы решены.  Наша задача - как можно быстрее собрать нефтепродукт», - добавил Чуприян.

Инцидент в Норильске произошел 29 мая. В результате разгерметизации на ТЭЦ-3 резервуара в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Президент РФ Владимир Путин поручил ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

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