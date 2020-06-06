Синоптики рассказали о потеплении в Москве

«Гидрометцентр сообщил, что в Москве и области в субботу, 6 июня, ожидаются потепление, кратковременные дожди и грозы.

Синоптики подчеркнули, что днем в столице воздух прогреется до 22-24 градусов тепла, а ночью похолодает до 15 градусов выше нуля. В Подмосковье ожидается от 20 до 25 днем тепла, а ночью столбик термометра опуститься до 12-17 градусов выше нуля.

В выходной день южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики также напомнили, что «желтый» уровень опасности из-за дождя и порывистого ветра будет действовать в Москве области до 21:00 (МСК) 7 июня.

В Гидрометцентре подчеркнули, что дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели. При этом температура будет стремительно увеличиваться.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали температурные рекорды в ближайшие дни в России. В столице ожидается в воскресенье - 25-27 градусов тепла, в понедельник и вторник - 23-28 градусов тепла, в среду - 26-31 градус тепла.