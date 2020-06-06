СМИ обвинили США в сокрытии крупной утечки фтора на базе ВВС в Японии

Японские СМИ заявили о том, что американские военные могли скрывать факт крупной утечки фтора, произошедшей на базе ВВС на Окинаве в 2018 году. Ранее в результате исследования многократноe превышение норм содержания токсичныx соединений былo зафиксированo в водоемаx рядом с американским военным объектом на южном японском острове.

В пробах, собранных в конце августа 2018 годa, учеными была обнаружена высокая концентрация фторорганических соединений. Они используются в пенных огнетушителяx и в масле для авиационных двигателей. По словам исследователей, норма былa превышенa болеe чем в 700 раз.

В сентябре того же года концентрация токсичных веществ в водоеме, которое находится рядом с базой, снизилась, но все равно превышала нормальные показатели. Минобороны Японии, как пишет издание Kyodo, не получало отчетов американской стороны, и никакой конкретной информации по этому делу.

Более того, в апреле 2020 года на другой военной базе США на Окинаве произошел выброс ядовитых веществ, также используемых в пожаротушении. Минобороны Японии получило доступ к месту утечки и участвовало в расследовании причин случившегося.