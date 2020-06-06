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Украинский экс-министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ

Роман Захаров
06:58 06.06.2020
Из-за обмана со стороны бывшего премьер-министра сейчас Международный валютный фонд не верит Киеву.
Украинский экс-министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ
© Фото: facebook

Юлия Тимошенко в 2008 году, когда занимала должность главы украинского правительства, не дала движение реформе, которую пообещала Международному валютному фонду (МВФ). Об этом рассказал экс-министр развития экономики страны Тимофей Милованов.

С тех пор МВФ, по словам Милованова, не верит Киеву, в результате чего организация ставит условия, без выполнения которых Украина не сможет получить кредит.

В эфире телеканала «1+1» бывший министр отметил, что во время этого обмана фонд предлагал украинской стороне первый транш без условий, однако в результате того, что обещанную реформу не провели, отношение МВФ к Киеву изменилось.

Кроме того, политик заявил, что для Украины есть две «простые идеологии», не связанные с «Востоком и Западом» или «Россией и Европой». По словам Милованова, государство или будет развиваться и выстраивать собственную экономику, становясь сильнее, или же останется страной, которая «всех кидает» и не сдерживает своих  обещаний. 

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