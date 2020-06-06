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СМИ: Байден набрал голоса для выдвижения в президенты США

Виктория Иванишечкина
06:42 06.06.2020
Выборы на пост главы Соединенных Штатов пройдут в ноябре этого года.
СМИ: Байден набрал голоса для выдвижения в президенты США
© Фото: Scott Varley globallookpress

Бывший американский вице-президент Джо Байден набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения его кандидатуры на выборы лидера США.

Чтобы официально выдвинуть кандидатуру на выборах, претенденту нужна поддержка как минимум 1991 человека. Последние подсчеты аналитиков показали, что на данный момент у экс-вице-президента 1993 голоса.

Напомним, выборы президента США состоятся в ноябре текущего года. Ранее Байден остался единственным кандидатом от демократической партии после выхода из гонки его последнего конкурента, политика и бизнесмена Берни Сандерса, пишет AP.

Более того, от участия в гонке также ранее отказался бывший глава Нью-Йорка, миллиардер  Майкл Блумберг . Он отметил, что на предстоящих выборах планирует выказать поддержку именно Байдену.

Ранее доцент факультета политологии и афроамериканских исследований Университета Пердью Надя Браун рассказала, что шансы на переизбрание Дональда Трампа на выборах президента в 2020 году заметно возросли на фоне продолжающихся митингов и беспорядков в стране. По мнению эксперта, на фоне многочисленных митингов в стране растет число тех, кто разделяет подход Трампа, хотя раньше они «не были от него в восторге».

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