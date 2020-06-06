Шестого июня, накануне дня святой Троицы, православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу. В этот день в храмах во время литургии и панихиды поминают всех когда-либо умерших христиан.

Троицкую родительскую субботу всегда отмечают перед одним из 12 главных церковных праздников, который еще называют Пятидесятницей, так как он приходится на 50-й день после Пасхи.

«В родительскую субботу верующие молятся не только о тех, кого знают - о почивших близких, родителях и прародителях, но и обо всех почивших православных христианах», - приводит РИА Новости слова профессора Московской духовной академии протоиерея Максима Козлова.

Священнослужитель добавил, что в чинопоследовании этого богослужения речь идет обо всех, кто погиб в результате каких-либо несчастных случаев, в войнах, во время эпидемий или катастроф.

Сегодня в Москве после вынужденного полуторамесячного перерыва откроются храмы. В Санкт-Петербурге это случилось накануне, в пятницу, 5 июня.

Две главных столичные обители - храм Христа Спасителя и Богоявленский Елоховский собор - уже открылись 2 июня. Решение об открытии храмов было принято после консультаций руководства РПЦ с санитарными и московскими властями.

Напомним, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора все прихожане и служители во время религиозных мероприятий пока должны находиться в масках и перчатках, на полу храмов для соблюдения социальной дистанции сделана разметка. В церквях установлены санитайзеры, также перед входом в храм у верующих будут мерить температуру. За соблюдением порядка и предписанных санитарных норм будут следить охранники и волонтеры.