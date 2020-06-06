Ученые вычислили вероятность нахождения землеподобных планет
Британские ученые заявили, что шансы найти планеты, похожие на Землю, на ранних стадиях их формирования выше, чем считалось ранее.
Специалисты провели сравнительный анализ молодых звезд Млечного Пути с аналогичными объектами в других областях звездообразования. Это делалось для того, чтобы выяснить, влияет ли то, к какой популяции относятся звезды, на вероятность возникновения у них планет, похожих на Землю.
«Эти планеты излучают много тепла, что мы можем наблюдать свечение от них, используя инфракрасные телескопы последнего поколения», - рассказал об итогах исследования руководитель исследования Ричард Паркер из Департамента физики и астрономии.
Ученые заявили, что в своей работе использовали данные новейшего космического телескопа Gaia Европейского космического агентства, сообщает журнал The Astrophysical Journal.
Отмечается, что исследователи искали планеты среди скоплений звезд, которые обладают сходным движением в пространстве и возрастом не более 100 миллионов лет. Таким образом, звезды из «молодых движущихся групп» образуются близко друг от друга примерно в одно время и обладают схожими характеристиками.
Ранее сообщалось, что гигантскую планету Kepler-88 d, масса которой в три раза больше массы Юпитера, удалось обнаружить удаленной от Земли на 1 243 световых лет. По словам ученых. с помощью спектрометра высокой мощности удалось подтвердить, что у звезды есть четвертая планета с периодом обращения в четыре года и эллиптической орбитой.