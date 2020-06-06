Квартира на орбите: NASA заказала создание жилого блока для окололунной станции Gateway

Национальное аэрокосмическое агентство США (НАСА) заключило контракт стоимостью 187 миллионов долларов на создание пилотируемого модуля окололунной станции Gateway. Исполнитель - компания Orbital Science Corporation.

Сумма контракта включает в себя непосредственно разработку дизайна блоков, в которых будут жить астронавты и логистической части модуля станции. В своем окончательном варианте они должны предстать уже к концу этого года, сообщает РИА Новости.

Пилотируемый модуль, как ожидается, будет размером с небольшую квартиру-студию. Вместе с пространством в космическом корабле Orion, он будет обеспечивать обитаемую среду для людей.

Власти США активизировали реализацию своей лунной программы после заявлений президента Дональда Трампа, в которых он призвал осваивать поверхность спутника Земли и возобновить пилотируемые полеты на Луну к 2024 году.













