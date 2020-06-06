Ранены двое: в МВД рассказали об итогах перестрелки у больницы в Кизляре

В министерстве внутренних дел по республике Дагестан рассказали о пострадавших в результате перестрелки в городе Кизляре. Ранены двое мужчин. Они госпитализированы.

«В городе Кизляре неизвестные обстреляли двоих местных жителей. Пострадавшие госпитализированы. Ведутся мероприятия по розыску подозреваемых», - приводит сообщение РИА Новости.

Ранее было известно, что в Кизляре напротив местного роддома в пятницу вечером, примерно в 21.30 по московскому времени, произошла перестрелка. Неизвестные открыли огонь по двум местным жителям. Сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства произошедшего.