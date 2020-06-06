Оживающая Пальмира: сирийские крестьяне возобновили работу в полях

Сирийские аграрии постепенно возвращаются к мирной жизни, на сельскохозяйственных полях вокруг Пальмиры уже идут работы. После того, как саперы проверили каждый квадратный метр на возможное наличие неразорвавшихся снарядов, на эти земли вернулись крестьяне.

Первый делом было необходимо восстановить систему орошения финиковых плантаций, которые сейчас больше напоминают засохшие кусты. Сложно представить, но при надлежащем уходе с каждого дерева можно получить около 400 килограммов отборных фиников. Но в этом году урожая не будет, и рабочие пытаются хотя бы спасти пальмы.

«За мной вы видите погибшие пальмы - их уже не спасти. И в этом году урожая не будет, потому что о пальмах никто не заботился, не поливал их. Сейчас главное спасти деревья, чтобы они могли плодоносить хотя бы в следующем году», - объясняет директор сельскохозяйственного предприятия Пальмиры Ахмад Юзеф.

Водяной насос приводит в действие трактор. К счастью, скважину глубоко бурить не пришлось, ведь на глубине 50 метров текут настоящие подземные реки. Именно поэтому городскую систему водоснабжения удалось быстро наладить. И очень вовремя, ведь летом температура в Пальмире может достигать +45 градусов, поэтому источники воды здесь, жизненно необходимы.

Представители местной администрации уверяют, что в жилых домах, куда вернусь люди, вода есть. Но работы еще очень много, скоро начнут возвращаться остальные беженцы, поэтому практически весь водопровод нуждается если не в замене, то в капитальном ремонте.

«Главная сложность в восстановлении централизованного водоснабжения в том, что водопроводные сети были повреждены террористами больше других объектов в городе», - сетует представитель компании водоснабжения Пальмиры Дахам Ассаи.

Террористы уничтожали Пальмиру планомерно и методично. Сельское хозяйство, системы водоснабжения, больницы, школы и административные здания - когда боевики поняли, что потеряют город, они решили оставить здесь безжизненную пустыню.

«Мы согласовали план по воссозданию государственных учреждений, чтобы улучшить жизнь людей. К сожалению, все государственные учреждения Пальмиры были уничтожены террористами и сейчас мы находимся в процессе восстановления», - отметил мэр Пальмиры Фарид Асмад.

Пострадал и древний город. Колонны с уникальным орнаментом, арки и амфитеатр - все носит следы разрушений. Если современную часть Пальмиры можно восстановить за несколько лет, то древние шедевры специалистам предстоит реставрировать десятилетия.