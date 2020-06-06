Обман с перерасчетом пенсии: в ПФР предупредили о новом виде мошенничества

В России зафиксирован резкий скачок числа обращений граждан в Пенсионный фонд о мошенничестве, связанном с перерасчетом пенсий. Об этом сообщили на сайте правительства Московской области.

По информации ПФР, в мошеннической схеме средняя сумма перерасчета пенсии составляла около 50 рублей, но за подготовку необходимых документов и юридического сопровождения пенсионеры отдавали десятки и даже сотни тысяч.

«При проведении опросов граждан было установлено, что услуги фактически навязаны недобросовестными юридическими организациями, а за подготовку заявлений о перерасчете и юридическое сопровождение взымалась плата от 20 до 900 тысяч рублей за одно заявление», - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники могут действовать и по другой схеме. Они звонят пенсионерам, представляясь сотрудниками ПФР, сообщают о положенных выплатах, связанных с перерасчетом, и просят предоставить все данные, необходимые для перечисления денег.

«Рассылают СМС-сообщения с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг, с информацией о компенсации, пытаются выяснить данные банковской карты или предлагают перевести деньги на сторонний счет, якобы для уплаты госпошлины за будущую компенсацию», - говорится в сообщении.

В ПФР напомнили, что сотрудники государственных ведомств не уточняют информацию по телефону, чтобы произвести выплаты. Все персональные данные для начисления пенсий или других выплат в ведомствах имеются.

Эксперты, а также представители правоохранительных и государственных органов ранее заявляли, что из-за пандемии коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер участились случаи мошенничества. Наиболее популярными схемами отъема денег у россиян являются продажи товаров и услуг, которых на самом деле не существует.