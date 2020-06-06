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В Калифорнии запретят обучать полицейских удушающим приемам

Тамара Астапенкова
04:46 06.06.2020
Гэвин Ньюсом заявил, что намерен добиваться запрета удушающих захватов на законодательном уровне.
В Калифорнии запретят обучать полицейских удушающим приемам
© Фото: Hayne Palmour Iv globallookpress

Удушающие приемы не должны быть в арсенале полицейских. Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в ходе пресс-конференции.

«Мы обучаем удушающим приемам, которые ставят под угрозу жизнь человека. Этому не место в арсенале полицейских в XXI веке», - приводит слова губернатора Associated Press.

Гэвин Ньсом сообщил, что распорядился убрать из стандартов обучения полицейских штата освоение техник удушающих захватов. Губернатор также намерен добиваться на законодательном уровне запрета данных приемов.

Ранее власти Миннеаполиса заявили о намерении «демонтировать» городской департамент полиции, сотрудники которого принимали участие в задержании темнокожего американца Джорджа Флойда. Один из офицеров придавил коленом шею мужчины и удерживал его в таком состоянии более восьми минут. В результате Джордж Флойд скончался. Четверо полицейских, принимавших участие в задержании, уволены. Одному предъявлено обвинение в убийстве, остальным – в пособничестве и подстрекательстве к убийству.

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