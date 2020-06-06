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Юнармия в День России организует виртуальное путешествие

Ян Брацкий
04:20 06.06.2020
Присоединиться к юнармейцам в их виртуальном путешествии можно будет на официальных страницах движения в социальных сетях.  
Юнармия в День России организует виртуальное путешествие
© Фото: Минобороны РФ

Юнармейцы со всей страны объединятся 12 июня, чтобы рассказать интересные факты о своих городах, деревнях и поселках в рамках проекта «Я люблю Россию». Акция охватит всю страну и по замыслу ее организаторов станет виртуальным путеводителем.

«Мы долго думали с ребятами, как нам лучше провести и отметить День России. В прошлом году, к примеру, во многих регионах проходила патриотическая акция по развертыванию российского триколора. Сейчас, к сожалению, мы пока не можем выйти на улицу и повторить этот замечательный флешмоб. Но самоизоляция не стала проблемой, даже наоборот, появилось еще больше новых и крутых идей. И наш проект "Я люблю Россию" - яркое тому подтверждение», - поделился начальник Главного штаба «Юнармии» Роман Романенко.

В ходе виртуального путешествия, юнармейцы будут выступать с включениями из разных мест, которые они сами сочтут интересными. Кроме того, воспитанники движения порадуют зрителей и других участников своими талантами, споют, станцуют, сыграют на музыкальных инструментах или почитают стихи.

Еще одна рубрика проекта – «Герои Юнармии». Мальчики и девочки получат возможность пообщаться со своими сверстниками, которые пришли на помощь другим в трудную минуту: спасли погорельцев, защитили слабого, оказали помощь утопающему. 

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