Ученые объяснили способность коронавируса проникать в мозг человека

Биологи из Германии предположили, что коронавирус способен поражать человеческий мозг. В его центральные отделы недуг проникает через обонятельный тракт. Именно этим обусловлены некоторые симптомы болезни, например, такие, как потеря способности различать запахи и вкусы.



Выяснить это удалось после обследования тканей 32 погибших от коронавируса пациентов. Помимо мозга, смертельно опасный вирус поражает легкие, сердце, слизистые оболочки носа, пищевода, сосудов и целый ряд внутренних органов, заявляют врачи.



Многие погибшие пациенты, в мозгу которых были обнаружены следы коронавируса, скончались от образования тромбов, что может быть взаимосвязано, считает руководитель группы ученых, профессор Свободного университета Берлина Франк Хеппнер.



В ближайшее время ученые рассчитывают выяснить, как вирус проникает в клетки обонятельного эпителия, откуда он начинает свой путь в мозг. Кроме того, исследователи смогут выяснить, влияет ли попавший в мозг вирус на угнетение дыхание человека и общее состояние его нервной системы в период болезни.