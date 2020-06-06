Лекарство от расстройства желудка сочли эффективным против COVID-19

Ученые назвали очередной лекарственный препарат, претендующий на звание самого эффективного при лечении коронавирусной инфекции. Им стало недорогое средство для лечения расстройства пищеварения.

Врачи исходят из результатов небольшого исследования, участие в котором приняли десять пациентов с COVID-19. В отчете, который опубликован на страницах журнала Gut сказано, что принимавшие во время болезни указанный препарат гораздо легче переносили неприятные симптомы коронавируса, такие как головная боль, одышка, усталость и потеря обоняния.

Все десять пациентов сообщили, что их самочувствие улучшилось в течение суток после начала приема лекарства, а полное избавление от симптомов наступило через две недели.

Ученые подчеркивают, полученных данных недостаточно для того, чтобы быть уверенным в эффективности препарата от коронавируса, так как сам эксперимент был слишком скоротечен и в нем приняло участие ничтожно малое количество пациентов.