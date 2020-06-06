Страшное пепелище: кадры с места пожара под Иркутском, где погибли пять человек

В селе Боргадай под Иркутском в результате пожара в частном доме погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сообщается, что возгорание произошло в Зиминском районе в селе Боргадай на улице Беломестных в 01.30 по местному времени (20.30 по Москве).

© МЧС России

В сгоревшем доме проживала семья: муж, жена и четверо детей. В результате пожара погиб мужчина и четверо несовершеннолетних. Мать семейства, женщина 1979 года рождения, в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются причины трагедии. По предварительной информации, возгорание могло произойти в результате короткого замыкания.



