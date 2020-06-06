Эксперт сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах

Член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев рассказал благодаря чему России удалось выйти на плато по заражению коронавирусом, а также сравнил ситуацию в РФ с другими странами.

Эксперт отметил, что выход на плато стал возможным благодаря принятым мерам, которые были направлены на прерывание передачи вируса от человека к человеку.

«В первую очередь, это перчаточно-масочный режим, индивидуальная изоляция, закрытие всех больших сборищ», - рассказал Зуев телеканалу «360».

Ученый отметил, что Россия вышла на плато, «может быть, не очень быстро» по сравнению с другими странами, но виной этому послужили факторы, повлиявшие на распространение коронавируса.

По мнению Зуева, отрицательную роль сыграли туристы, которые выезжали за границу в феврале-марте, «хотя знали, что уже начинается пандемия». Также на распространение коронавирусной инфекции повлияли «срывы режима» самоизоляции. В пример ученый привел майские праздники, когда люди массово вышли на шашлыки.

По стране вирус разносили люди, которые передвигались во время пандемии, добавил ученый. Он уточнил, что на данный момент в России появляются очаги заражения, которые «быстро гасятся» силами десанта врачей.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что пандемия коронавируса в РФ достигла плато. Она похвалила российские власти за проведение огромного числа тестов. Но предупредила, что России необходимо продолжать соблюдать меры безопасности, особенно при планировании массовых мероприятий.