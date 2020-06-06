Глава Минэнерго раскрыл подробности новых договоренностей ОПЕК+

Продление сокращения добычи нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки на июль необходимо для усиления влияния договоренностей, которые были достигнуты в середине апреля. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак.

«Чтобы рынок сбалансировался, снизить риски и неопределенность, которые мы еще видим», - пояснил глава Минэнерго.

Министр добавил, что решение о продлении сокращения добычи было также связано с переизбытком запасов нефти, «необходим дефицит». Поэтому российские компании и поддержали это решение, отметил Новак.

В субботу, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились продлить сделку по снижению добычи нефти еще на один месяц, то есть до начала августа. Таким образом участники альянса продолжат сокращать добычу нефти в июле на 9,7 миллионов баррелей в сутки.

В апреле ОПЕК+ договорилась о снижении добычи сырья на 9,7 миллионов баррелей в сутки в мае и июне, а начиная с июля, и до конца года, сокращение добычи должно было составить 7,7 миллионов баррелей в сутки, с января 2021 по апрель 2022 года – 5,8 миллионов баррелей в сутки.

Глава Минэнерго добавил, что те участники картеля, которые недовыполнили условия сделки, выполнят свои обязательства дополнительно сократив добычу в течение нескольких месяцев.