«Возьмемся за руки, друзья»: генсек ОПЕК процитировал Окуджаву после сделки по добыче нефти

По итогам переговоров по сокращению добычи нефти генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо процитировал советского поэта и музыканта Булата Окуджаву. Он вспомнил слова из песни «Союз друзей».

«Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке», — отметил Баркиндо.

Также он заявил, что союз ОПЕК и остальных государств «силен, как Гибралтарская стена».

В субботу, 6 июня, участники картеля договорились продлить сокращение добычи нефти еще на один месяц, до начала августа. Таким образом снижение составит 9,7 миллиона баррелей в сутки. Тогда как ранее, согласно апрельскому договору, было запланировано, что стороны будут уменьшать добычу сырья в июле-декабре на 7,7 миллиона.