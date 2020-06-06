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МИД РФ поблагодарил США за предложение помощи в ликвидации последствий ЧП в Норильске

Иван Линдеманн
22:05 06.06.2020
Однако, как заявила Мария Захарова, власти и «Норникель» уже разработали технологию и определили сроки решения данного вопроса.
МИД РФ поблагодарил США за предложение помощи в ликвидации последствий ЧП в Норильске
© Фото: Норникель, VK

Россия выражает благодарность американской стороне за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы фиксируем уже второй жест доброй воли между нашими странами. Это были взаимные поставки аппаратов ИВЛ. Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество», - отметила она в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Однако, как заявила представитель российского внешнеполитического ведомства, власти и «Норникель» уже разработали технологию и определили сроки решения данного вопроса.

Отметим, что компания Владимира Потанина пообещала полностью оплатить восстановление экологии в регионе. По предварительной оценке, на это потребуется как минимум 10 миллиардов рублей.

ЧП в Норильске произошло 29 мая. Из-за разгерметизации резервуара с нефтепродуктами в окружающую среду попало более 20 тысяч тонн топлива.

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