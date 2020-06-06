Онлайн и офлайн: в Москве стартовал книжный фестиваль «Красная площадь»

Шестой книжный фестиваль «Красная площадь» стартовал в Москве одновременно в онлайн- и офлайн-форматах. Организаторы называют его первым большим культурным событием с начала режима самоизоляции.

Фестиваль продлится три дня. Попасть на него из соображений безопасности не смогут люди старше 65-ти и младше семи лет. Режим посещения - не более шести тысяч человек в день - разбит на сеансы. Все посетители обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

В офлайн-формате пройдут презентация написанных за время карантина произведений Дмитрия Быкова и Виктора Ерофеева. Онлайн можно будет увидеть презентацию фотоальбома с видами земли авторства космонавта Сергея Рязанского.