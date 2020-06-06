Захарова пообещала Чехии ответные меры за высылку российских дипломатов

По отношению к Чехии, которая выслала из страны двух российских дипломатов, будут предприняты ответные меры. Об этом заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, это все будет учтено в выстраивании отношений с этим государством, не может быть другого решения», - добавила она в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

О высылке дипломатов было объявлено в пятницу, 5 июня. В Чехии объяснили это ситуацией с ядом рицином, который якобы пытался ввезти в республику сотрудник посольства России. При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признал, что история оказалась вымыслом.

Речь идет о публикации статьи в одном из чешских изданий. Она появилась в конце апреля этого года. В материале со ссылкой на спецслужбы Чехии утверждалось, что российский дипломат пытался ввезти в страну яд с целью отравить муниципальных депутатов.

Москва все обвинения отвергла. В Россотрудничестве сообщили, что это является продолжением недружественных акций вслед за сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу.