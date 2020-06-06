Кириенко: важно выйти из ограничений по COVID-19, не допустив нового пика

Из ограничений по коронавирусу важно выйти таким образом, чтобы не допустить в России нового пика заболеваемости. Так считает первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

«Крайне важно правильно выстроить логику выхода из ограничений для того, чтобы не сорваться в новый пик заболеваний, и перед всеми управленцами стоит непростая задача – как восстановить экономику и нормальную жизнь людей», - сказал он в ходе онлайн-встречи участников клуба «Эльбрус».

Также Кириенко заявил, что коронавирус в буквальном смысле бросил вызов управленцам. Дело в том, что данное мастерство формируется именно тогда, когда у руководителя не хватает времени и данных.

«Мы с вами не раз говорили о том, что первая вещь, с которой начинается лидерство – это ощущение причастности, это понимание, что общая проблема – это моя проблема, я готов стать частью решения и взять на себя ответственность», - обратился он к участникам клуба.

По данным на субботу, 6 июня, в России зафиксировано 458 689 случаев заражения, 221 388 человек выздоровели, 5725 скончались.