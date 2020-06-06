Мишустин подписал документ о ваучерах и возврате денег за отмененные во время ЧС мероприятия

В случае чрезвычайной ситуации для купленных билетов на культурные мероприятия, которые не состоятся, будет положен возврат денег или обмен на ваучер. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Изменения вносятся в положение об особенностях отмены, замены либо переноса культурно-зрелищных мероприятий.

«Утвердить прилагаемые изменения… в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части», - говорится в документе.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко озвучил эти меры на совещании у президента Владимира Путина с деятелями культуры. Он уточнил, что деньги купившему билет будут обязаны вернуть в течение шести месяцев, а за ваучеры не потребуется никаких доплат.