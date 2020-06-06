Новак: все страны ОПЕК+ подтвердили приверженность выполнять сделку на 100%

Все страны ОПЕК+ подтвердили свои обязательства по исполнению нефтяной сделки на 100%. Об этом заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«Эта приверженность играет огромное значение для того, чтобы эффект от реализации совместных действий для рынка был положительным», - подчеркнул он по итогам министерского заседания ОПЕК+.

Страны соглашения договорились продлить сделку по снижению добычи нефти до начала августа. Это значит, что в июле стороны так же будут сокращать добычу сырья на 9,7 миллиона баррелей в сутки.